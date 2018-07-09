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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26142

Сумской исполком будет решать: закрывать ли кафе «Тандырный двор»

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Закрыть кафе «Тандырный двор» у реки Псел».

«Развлекательное заведение «Тандырный двор» (переулок Чугуевский, 20) расположен на правом берегу Псла на расстоянии 40-45 м от берега, что прямо запрещено Водным Кодексом Украины. Согласно статьи 79 и 88, для средних рек, каковой и является Псел (площадь водосбора - 22 тыс. кв. км), установлена водоохранная зона 50 метров, в пределах которой запрещена хозяйственная деятельность. Это с одной стороны.

С другой стороны, каждый год в теплый период эта площадка нарушает законодательство Украины относительно шума. Ежедневно с 17-18 часов до 23.00 с площадки громко звучит музыка и живое пение, которое невозможно не слышать. Замечательный спальный район города, в котором расположено это заведение, ежегодно превращается в какую-то шансонную эстраду, в которой ежедневно «только рюмка водки на столе».

Несколько раз в теплый период года жители близлежащих домов вызывают полицию, потому что заведение не выключает музыку после 22.00. Но он так и продолжает голосить после 22 часов.

В дневное время громкость музыки такова, что ее даже слышно в квартирах с закрытыми окнами. Уверен, что громкость должна как-то регулироваться санитарными нормами, при которых ее не должно быть слышно в закрытом помещении.

Почему жители близлежащих домов должны слушать музыку и живое пение, а также шумных посетителей данного заведения?

Уважаемый Александр Николаевич, мы идем в Европу, где уважают права человека и его право на покой, где соблюдаются простых норм и правил, созданных именно для того, чтобы никто никому не мешал.

Учитывая, что указанное заведение никак не реагирует на вызовы полиции о нарушении тишины в ночное время и продолжает нарушать Закон Украины и Устав нашего города Сумы, требуем запретить деятельность кафе «Тандырный двор» и демонтировать его площадку, которая должна быть в водоохранной зоне реки Псел», - писал автор петиции Погоренко Виктор Сергеевич.

Ответ на электронную петицию традиционный:

«По состоянию на 25.07.2018 отделом торговли, быта и защиты прав потребителей Сумского городского совета подготовлен проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Погоренко Виктора Сергеевича о закрытии кафе «Тандырный двор» у реки Псел».

Дата и время проведения заседания исполнительного комитета Сумского городского совета, на котором будет рассматриваться данный проект решения, Вам будет сообщено дополнительно».

Общество Петиция Тандырный двор Шум
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