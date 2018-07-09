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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3567

В Сумах сбили 82-летнего пешехода

Сегодня, 30 июля, в Сумах на ул. Ильинской под колеса автомобиля попал 82-летний Сумчанин.

Дедушка решил перейти дорогу в неположенном месте и поплатился за это здоровьем. Авария с участием легкового автомобиля и пешехода произошло на улице Ильинской (около АТБ), перед перекрестком с улицей Роменской, пишет СТС.

«Сегодня в 9:18 на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Ильинской произошло ДТП. Водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на пешехода - это дедушка 1936 г.р. Пострадавшего сразу госпитализировали в больницу с многочисленными травмами головы и переломами ребер», - рассказала Марина Клевая, инспектор отдела коммуникаций ГУНП.

На месте работала следственно-оперативная группа, решается вопрос открытия по данному факту производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водителю автомобиля грозит наказание, предусмотренное ст. 286 (за тяжкое телесное повреждение) - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Если повреждения классифицируют как средней тяжести, то наказанием может быть штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до трех лет или лишения права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Право Дтп
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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