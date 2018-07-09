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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15129

На Сумщине на ремонт дорог уже потратили четверть миллиарда

На Сумщине активно продолжается ремонт дорог, как государственного, так и местного значения.

Как сообщил во время аппаратного совещания в облгосадминистрации начальник облуправления инфраструктуры Владимир Дудченко, перечень объектов, на которых планируется проведение ремонтных работ, утвержден Сумской областной государственной администрацией и согласован Государственным агентством автомобильных дорог Украины. Он включает 48 автодорог местного значения и 45 улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.

«На сегодня в полном объеме выполнен текущий средний ремонт на трассах Супруновка - Николаевка - Терновская, Вильне - Ямне, Казацкое - Путивль, подъезд к селу Таранское, Конотоп - Сарнавщина, Сосновка - Заводы - Поповка, Шевченково - Великий Самбор - Дептовка , подъезд к селу Великий Прикол, Боромля - Малый Выстороп - Бишкинь, Хотинь - граница с РФ, Сумы - Токари - Битиця, Николаевка - Верхнее Песчаное, Зацарное - Бездрик - подъезд к селу Бездрик, Софиевка - Николаевка - Хотинь, Куяновка – Супрунивка - Тучное.

Также проводятся ремонтные работы на дорогах Томашовка - Коровинцы - Рубанка, Головашевка - Новосухановка, Степановка - Терешковка, Люджа - Каменка, Вишневое - Белка.

Как сообщил первый замначальника Службы автомобильных дорог в Сумской области Сергей Овчаренко, на государственных дорогах выполнено уже работ на сумму 270 млн гривен. В частности, по дорогам Харьков-Ахтырка - около 200 млн гривен, мостовой переход в селе Климентово - 7,2 миллиона гривен, Киев - Сумы - Юнаковка - 9,6 миллиона гривен, контрольно-пропускной пункт «Николаевка» - Семеновка - 34 миллиона гривен.

Общество Ремонт дорог
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