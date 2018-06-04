На Липоводолинщини создана первая объединенная громада

В состав Синеивской объединенной громады вошли Капустинский, Подставский, Подолькивский и Сыневский сельские советы Липоводолинского района. Позже к громаде предусмотрено присоединение Колядинецкого и Саивского сельских советов.
Центральная избирательная комиссия должна назначить выборы в ОТГ ориентировочно на последнее воскресенье октября.
Синевская объединенная территориальная громада стала 33-й образованной громадой в Сумской области и первой в Липоводолинском районе.
Жительница Липово-Долинского района, возвращаясь домой на велосипеде, из-за собственной невнимательности столкнулся с пешеходом и упала. В результате с тяжелыми телесными...
Областные государственные администрации отвечают в регионах за реализацию задач реформы местного самоуправления и территориальной организации власти и потому должны отнестись...
Сумская облгосадминистрация получила окончательное решение сессий сельских советов о создании Ричкивской ОТГ Белопольского района....
В актовом зале Лебединского медицинского училища прошло совещание по вопросу присоединения сельских советов к Лебединскому городскому совету....
Об этом сегодня, 4 июня, на аппаратном совещании заговорил мэр Сум Александр Лысенко....