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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47122

На Липоводолинщини создана первая объединенная громада

Облгосадминистрация получила окончательное решение сессий сельских советов о создании Синевской ОТГ Липоводолинского района, и обратилась в ЦИК по вопросу назначения первых выборов в этой объединенной громаде.

В состав Синеивской объединенной громады вошли Капустинский, Подставский, Подолькивский и Сыневский сельские советы Липоводолинского района. Позже к громаде предусмотрено присоединение Колядинецкого и Саивского сельских советов.

Центральная избирательная комиссия должна назначить выборы в ОТГ ориентировочно на последнее воскресенье октября.

Синевская объединенная территориальная громада стала 33-й образованной громадой в Сумской области и первой в Липоводолинском районе.

Общество Липоводолинский район ОТГ
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