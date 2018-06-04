На Липоводолинщини создана первая объединенная громада Облгосадминистрация получила окончательное решение сессий сельских советов о создании Синевской ОТГ Липоводолинского района, и обратилась в ЦИК по вопросу назначения первых выборов в этой объединенной громаде.

В состав Синеивской объединенной громады вошли Капустинский, Подставский, Подолькивский и Сыневский сельские советы Липоводолинского района. Позже к громаде предусмотрено присоединение Колядинецкого и Саивского сельских советов. Центральная избирательная комиссия должна назначить выборы в ОТГ ориентировочно на последнее воскресенье октября. Синевская объединенная территориальная громада стала 33-й образованной громадой в Сумской области и первой в Липоводолинском районе.