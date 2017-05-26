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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:191

Мэр Сум считает, что стихийную торговлю на Набережной р. Стрелка почти побороли

Александр Лысенко во время аппаратного совещания в очередной раз поднял вопрос ликвидации несанкционированной (стихийной) торговли на территории города, в том числе на центральных улицах.

Мэр подчеркнул, что единственное законное место для торговли пищевыми продуктами, кроме магазинов - это рынок: «Люди не задумываются над тем, в какой степени можно навредить собственному здоровью, если питаться со стихийных рынков».

Сейчас с целью выявления и пресечения стихийной торговли инспекторы по благоустройству, работники отдела торговли, быта и защиты прав потребителей, представители исполнительной службы, полиции и административной комиссии постоянно проводят рейды.

«Первый положительный шаг рейдов есть, - отметил Александр Лысенко. - На ул. Набережной реки Стрелка стихийную торговлю почти ликвидировали. Далее стоит вопрос по ул. Засумская. После того, как завершится ремонт части Центрального рынка, люди с улиц должны перейти на определенные для торговли места».

Александр Лысенко поручил начальнику управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслану Голоперову сформировать ряд действенных предложений о прекращении стихийной торговли по городу в целом и держать на контроле их воплощение.

Общество Стихийная торговля
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