Мэр подчеркнул, что единственное законное место для торговли пищевыми продуктами, кроме магазинов - это рынок: «Люди не задумываются над тем, в какой степени можно навредить собственному здоровью, если питаться со стихийных рынков».
Сейчас с целью выявления и пресечения стихийной торговли инспекторы по благоустройству, работники отдела торговли, быта и защиты прав потребителей, представители исполнительной службы, полиции и административной комиссии постоянно проводят рейды.
«Первый положительный шаг рейдов есть, - отметил Александр Лысенко. - На ул. Набережной реки Стрелка стихийную торговлю почти ликвидировали. Далее стоит вопрос по ул. Засумская. После того, как завершится ремонт части Центрального рынка, люди с улиц должны перейти на определенные для торговли места».
Александр Лысенко поручил начальнику управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслану Голоперову сформировать ряд действенных предложений о прекращении стихийной торговли по городу в целом и держать на контроле их воплощение.
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