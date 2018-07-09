Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 31 июля, в Сумах сохранится жаркая погода.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха по городу ночью 20-22 С, днем столбик термометра достигнет 28-30 С. Кроме того, спасатель предупреждают, что в ближайшие два дня, 31 июля - 1 августа, на большей территории Сумской области сохранится высокая (4 класс) и местами чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.