Погода в Сумах: прогноз на завтра

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха по городу ночью 20-22 С, днем столбик термометра достигнет 28-30 С.
Кроме того, спасатель предупреждают, что в ближайшие два дня, 31 июля - 1 августа, на большей территории Сумской области сохранится высокая (4 класс) и местами чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
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По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 21 июля по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,... 1