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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23138

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 31 июля, в Сумах сохранится жаркая погода.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха по городу ночью 20-22 С, днем столбик термометра достигнет 28-30 С.

Кроме того, спасатель предупреждают, что в ближайшие два дня, 31 июля - 1 августа, на большей территории Сумской области сохранится высокая (4 класс) и местами чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Общество Прогноз погоды
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