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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34382

В Конотопе отец убил собственного сына-наркомана

На Сумщине по подозрению в убийстве собственного сына задержан 63-летний мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Конотопской местной прокуратурой 63-летнему мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве собственного 38-летнего сына. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК Украины. Подозреваемый сотрудники полиции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, до избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Трагедия произошла 29 июля 2018 года около 10 часов в г. Конотоп. Пострадавший проживал вместе с родителями. При этом нигде не работающий молодой человек неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, находился на учете в наркологическом диспансере и вел аморальный образ жизни. Более того, он систематически похищал у родителей ценные вещи и деньги. На этот раз отец обнаружил пропажу 300 грн. Очевидно, это стало последней каплей, он схватил кухонный нож, лезвием которого нанес сыну два удара в область шеи слева. Окровавленный парень упал без признаков жизни.

«Мужчина позвонил знакомой и попросил передать жене, чтобы та готовилась к похоронам сына. Сам пошел в магазин, купил бутылку водки, выпил и лег спать. После его задержания знакомая передала в полицию записку, которую мужчина ей оставил за несколько дней до трагедии. Из содержания записки понятно, как отец переживал за ситуацию, которая сложилась в его семье. Не видя выхода, он планировал покончить с собой, однако жизнью поплатился сын. Подозреваемому же за содеянное грозит до 15 лет лишения свободы», - рассказал руководитель Конотопа местной прокуратуры Александр Плескач.

Право Конотоп Убийство
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