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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:481

Шосткинец обокрал куму

Ноутбук и духи украл у крестной матери своего ребенка ранее судимый 38-летний житель Шостки.

В полицию с заявлением о краже обратилась 34-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил оттуда ноутбук и женские духи. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что порядок в доме не был нарушен, а двери были открыть оригинальным ключом.

«Проведя ряд первоочередных оперативных мероприятий и подробно опросив заявительницу, наши сотрудники установили подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался ранее судимый 38-летний кум заявительницы. Для выяснения всех обстоятельств его доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном».

По словам мужчины, когда потерпевшая была у них в гостях и общалась с его женой, он похитил ключи от квартиры женщины. Под вымышленным предлогом отлучился из дома и обокрал квартиру. Вернувшись, тайком вернул ключи на место, а похищенные вещи спрятал.

Правоохранители изъяли похищенное и вернули владелице. В отношении подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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