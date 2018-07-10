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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33164

Жертвой псевдобанкира стал житель Ямпольщины

Поверив полученному смс-сообщению о якобы заблокированном доступе к своему банковскому счету, мужчина позвонил по указанному номеру телефона и в итоге остался с опустошенным счетом.

В полицию Ямпольского района обратился с заявлением о мошенничестве 51-летний местный житель. Он рассказал: на его мобильный поступило смс-сообщение о якобы блокирования карточки. Он позвонил по указанному в смс номеру, трубку поднял мужчина и назвался работником службы безопасности банка. Собеседник подтвердил, что доступ к счету мужчины действительно заблокирован, однако если тот назовет все необходимые данные своей карты - дело можно решить положительно. Неизвестный собеседник под этим предлогом выспросил всю конфиденциальную информацию, и уже через несколько минут опустошил счет доверчивого человека на 13 135 гривен.

По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленника.

Правоохранители раз обращаются ко всем гражданам с призывом не быть слишком доверчивыми и не сообщать незнакомцам, кем бы они ни представлялись, конфиденциальную информацию по своей банковской карте и своих персональных данных. Настоящие работники банка не проводят никаких банковских операций по телефону. Если же гражданам необходимо выяснить нужную им информацию, то следует лично обратиться в ближайший филиал или позвонить на «горячую» телефонную линию своего банка, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество Ямполь
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