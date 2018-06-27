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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4476

В Сумах завершился очередной этап гидравлических испытаний

Оперативный отдел «Служба 15-80» информирует о восстановлении горячего водоснабжения в жилых домах после завершения очередного этапа гидравлических испытаний.

В связи с окончанием четвертого этапа гидравлических испытаний на трассах № 1, 2, 7 (пр-т М. Лушпы, ул. Героев Крут, ул. Интернационалистов, ул. Харьковская, ул. 2-ая Железнодорожная, ул. Тополянская, ул. Скрябина) и регламентных работ на технологическом оборудовании Сумской ТЭЦ, сегодня начато включение тепловой электростанции и восстановления горячего водоснабжения.

Кроме того, восстановлено горячее водоснабжение от котельной по ул. Косовщинская, 96, где гидравлические испытания проводились согласно графику с 26 июня по 27 июля.

Общество Гидравлические испытания
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