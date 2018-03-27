Патрульные задержали сумчанина, который угрожал прохожим ножами Стражи порядка получили сообщение о неизвестном, который, имея два ножа, на ул. Ивана Сирко угрожает ими прохожим.

Патрульные оперативно отреагировали на сообщение. Подъезжая к месту происшествия, инспекторы заметили убегающего мужчину, который что-то бросил в кусты. Полицейские задержали гражданина, применив к нему наручники.

В дальнейшем выяснилось, что между компанией граждан и 24-летним мужчиной произошел конфликт. Сумчанин пошел домой, где взял 2 ножа и начал угрожать ими отдыхающим. Поняв, что люди вызвали полицию, мужчина бросился бежать, однако был задержан патрульными. В кустах были выявлены два кухонных ножа.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.