Патрульные оперативно задержали телефонного вора Патрульные задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении кражи.

Происшествие случилось на парковке по улице Белопольское шоссе. 42-летняя заявительница пояснила, что пока она разговаривала со страховым агентом из ее транспортного средства, в котором была открыта дверь, неизвестный похитил мобильный телефон Samsung. Патрульные полицейские опросили заявительницу, вероятных свидетелей и нашли камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала приметы вора. Далее, стражи порядка начали поиски нарушителя. Через некоторое время на территории центрального рынка, инспекторы заметили похожего гражданина. 28-летний мужчина нервничал и путался в показаниях. Впоследствии, мужчина признался, что уже успел сдать похищенное в магазин подержанных телефонов.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Следователь изъял похищенный мобильный телефон, который узнала хозяйка.

По данному факту проводится проверка.