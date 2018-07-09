Сумская пляжница стала серебряной призеркой кубка Украины

У женщин сумско-киевская пара Самодай Марина / Лунина Диана в финале уступила киевлянкам Светлане Бабуриной и Галине Середе. Пятое место на турнире заняли сумчанки Анастасия Лысенко / Кристина Резникова.
В мужской сетке Владимир Кущ / Роман Волков (Сумы / Константиновка) заняли седьмое место.
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