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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54130

Сумчанка будет судить игры чемпионата мира

С 5 по 24 августа во Франции пройдет чемпионат мира по футболу среди девушек до 20 лет.

Обслуживать матчи будет и сумчанка Марина Стрелецкая, которая попала в список ассистентов арбитра.

Напомним: наша землячка уже не первый раз судит матчи на высшем женском уровне, в том числе на молодежных чемпионатах мира и в женской Лиге чемпионов. С этого сезона она также будет судить матчи мужской Украинской премьер-лиги.

Спорт Арбитр Марина Стрелецкая Футбол
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«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
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«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
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«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
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«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
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10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.
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Фото

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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