Сумчанка будет судить игры чемпионата мира С 5 по 24 августа во Франции пройдет чемпионат мира по футболу среди девушек до 20 лет.

Обслуживать матчи будет и сумчанка Марина Стрелецкая, которая попала в список ассистентов арбитра.

Напомним: наша землячка уже не первый раз судит матчи на высшем женском уровне, в том числе на молодежных чемпионатах мира и в женской Лиге чемпионов. С этого сезона она также будет судить матчи мужской Украинской премьер-лиги.