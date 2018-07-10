Сумчанка будет судить игры чемпионата мира

Обслуживать матчи будет и сумчанка Марина Стрелецкая, которая попала в список ассистентов арбитра.
Напомним: наша землячка уже не первый раз судит матчи на высшем женском уровне, в том числе на молодежных чемпионатах мира и в женской Лиге чемпионов. С этого сезона она также будет судить матчи мужской Украинской премьер-лиги.
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