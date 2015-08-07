С 10 августа на Сумщине запрещено лов раков В период с 10 августа по 20 сентября 2018 года в водоемах Сумской области будет установлен запрет на лов (добычу) раков во время их второй линьки, в соответствии с приказом Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области от 26.07.2018 № 73-ОД.

Основная цель запрета - защитить членистоногих на период второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы. Линька раков происходит один-два раза в год у взрослых особей, а у молодых - каждый раз при росте и развитии. Причиной линьки раков является их рост и развитие. Панцирь у раков очень прочный, он мешает полноценно расти, поэтому такой процесс, как сброс панциря необходим для развития особей. Линяют раки не в норах, а на открытом пространстве, поэтому в этот период они менее всего защищены. Учитывая, что раки в этот период очень уязвимы, поскольку во время линьки сбрасывают не только панцирь, но и хитиновую оболочку глаз, жабр, наложен запрет на их вылов.

Также напоминаем, что после окончания запрета одному человеку в сутки разрешается поймать не более 30 шт. раков на общих водоемах и не более 50 шт. на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов этих речных обитателей в темное время суток (позже часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

Сумской рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранное законодательство. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по телефону телефонной «горячей линии»: (0542) 77-90-13 или (096) 838-25-70.

Справочная информация:

Ловля раков в запретный период является нарушением законодательства, в результате которого наступает административная ответственность по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере до 680 грн. Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн за каждого незаконно выловленного рака.