С 10 августа на Сумщине запрещено лов раков

Основная цель запрета - защитить членистоногих на период второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы. Линька раков происходит один-два раза в год у взрослых особей, а у молодых - каждый раз при росте и развитии. Причиной линьки раков является их рост и развитие. Панцирь у раков очень прочный, он мешает полноценно расти, поэтому такой процесс, как сброс панциря необходим для развития особей. Линяют раки не в норах, а на открытом пространстве, поэтому в этот период они менее всего защищены. Учитывая, что раки в этот период очень уязвимы, поскольку во время линьки сбрасывают не только панцирь, но и хитиновую оболочку глаз, жабр, наложен запрет на их вылов.
Также напоминаем, что после окончания запрета одному человеку в сутки разрешается поймать не более 30 шт. раков на общих водоемах и не более 50 шт. на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов этих речных обитателей в темное время суток (позже часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.
Сумской рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранное законодательство. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по телефону телефонной «горячей линии»: (0542) 77-90-13 или (096) 838-25-70.
Ловля раков в запретный период является нарушением законодательства, в результате которого наступает административная ответственность по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере до 680 грн. Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн за каждого незаконно выловленного рака.
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