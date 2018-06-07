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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Лебедине бешеная лиса загрызла щенка

30 июля в Лебединском горсовете состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, во время которого был утвержден план дальнейших действий в связи с зафиксированным случаем бешенства на территории города, сообщает сайт Лебединского горсовета.

Как сообщил главный специалист Лебединского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Роман Шутренков, по результатам эпизоотического расследования установлено, что 26.07.2018 года красная лиса с признаками агрессии и свойственной ей поведением находилась на территории Лебедина вблизи улицы Будильская. Зайдя в частное домохозяйство (ул. Боднивка), совершила нападение на щенка в возрасте 3 месяца. Щенок от полученных травм погиб на месте, труп щенка были сожжен, остатки закопаны на глубину 1,5 метра. Лиса была забита, труп лисы отправлен в Лебединскую межрайонную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы, где было отобрано патологический материал и отправлен для вирусологического исследования на бешенство в Сумскую региональную лабораторию Госпродпотребслужбы. Контакта людей с лисицей и пострадавшим щенком не обнаружено. В данном домохозяйстве содержится 2 кота и 1 собака, которые клинически здоровы, привиты от бешенства.

Согласно отчету о результатах исследований патологического материала № 002032п.м. / 18 от 27.07.2018 года - в мазках-отпечатках обнаружен вирус бешенства.

В связи с возникшей ситуацией были приняты меры, в частности, проведено эпизоотическо-эпидемиологическое обследование случая бешенства и учет и регистрацию домашних кошек и собак в домохозяйстве по адресу ул. Боднивка, 3А. Кроме этого, членами противоэпиоотической комиссии был утвержден план мероприятий:

- организовать и провести прививки животных в неблагополучном пункте;

- в неблагополучной зоне запретить проведение выставок, выводок собак, кошек, а также вывоз за пределы неблагополучной зоны собак, кошек;

- продолжить выполнение других мероприятий, предусмотренных действующей инструкцией по профилактике и борьбе с бешенством животных и Законом Украины "О ветеринарной медицине" и "Планом мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства в Лебединском районе на 2018 год";

- места, где находилось больное животное, одежда, другие вещи, загрязненные слюной и выделениями от больных животных, дезинфицировать согласно инструкции;

- создать группу для реагирования и регулирования случаев возможного бешенства среди животных.

Общество Бешенство Лебедин Лиса
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