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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59132

С сумских улиц начали убирать брошенные киоски «Укрпочты»

Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 27 июля, демонтировали шесть таких объектов.

Соответствующие работы проведены по ул. Металлургов, возле дома. 7, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желто-синего цвета); ул. Труда, у д. 2, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желтого цвета); проспект Т. Шевченко, возле д. 2, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желто-синего цвета); ул. Ильинская, у д. 2, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желто-синего цвета); ул. 1-я Набережная р. Стрелка, возле «Макдональдса», ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желто-синего цвета); ул. Героев Чернобыля, возле дома. 3 (временное сооружение сине-желтого цвета).

Напомним: киоски «Укрпочты» опустели в конце 2017 года. Руковдство Сумского филиала сообщало, что они убыточны, поэтому больше не будут использоваться. Убрать своими силами ненужные им киоски, вероятно, им тоже не по силам.

Общество Временные сооружения МАФы Укрпочта
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