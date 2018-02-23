С сумских улиц начали убирать брошенные киоски «Укрпочты» Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 27 июля, демонтировали шесть таких объектов.

Соответствующие работы проведены по ул. Металлургов, возле дома. 7, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желто-синего цвета); ул. Труда, у д. 2, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желтого цвета); проспект Т. Шевченко, возле д. 2, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желто-синего цвета); ул. Ильинская, у д. 2, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желто-синего цвета); ул. 1-я Набережная р. Стрелка, возле «Макдональдса», ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желто-синего цвета); ул. Героев Чернобыля, возле дома. 3 (временное сооружение сине-желтого цвета).

Напомним: киоски «Укрпочты» опустели в конце 2017 года. Руковдство Сумского филиала сообщало, что они убыточны, поэтому больше не будут использоваться. Убрать своими силами ненужные им киоски, вероятно, им тоже не по силам.