В сумских больницах продолжаются ремонты Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города.

В городской клинической больнице № 1 проводили ремонт лестницы стационарного корпуса, операционного блока и ремонт ортопедо-травматологическое отделение № 2, проводилась замена окон стационарного корпуса, ремонт пульмонологического и гинекологического отделений.

В городской клинической больнице № 5 занимались ремонтом рентгенологического кабинета, отделения микрохирургии глаза.

В городской клинической больнице № 4 капитально ремонтировали пищеблок, начали капитальный ремонт овощехранилища.

В городской детской клинической больнице Святой Зинаиды ремонтировали приемное отделение для инфекционных больных по ул. Троицкая, 28, отоларингологическое отделение, фасад детской поликлиники № 2 по ул. Ивана Сирка, 3 и проводили работы по замене дверных и оконных блоков в детской поликлинике № 1 по ул. Труда, 3. Также продолжали работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по ул. Троицкая, 28, капитального ремонта фасадов здания детской больницы (корпус А2) и работы по ремонту фасадов (замене оконных блоков) здания детской больницы (корпус А), закончили ремонт кровли стационара (корпус А).

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии проводился ремонт холла на I этаже и окон женской консультации.