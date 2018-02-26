Сумские пенсионеры наконец-то получили выплаты за июль

Общая сумма средств, направленных на их обеспечение, составила 245 994,60 тысяч гривен.
Отметим, что в этом месяце не все пенсионеры Сум вовремя получили пенсии.
Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности 1,7 млрд грн в течение 24 июля. Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме, - сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
На сегодня пенсии пересчитаны уже 480 тысячам военнослужащих....
Об этом доложил замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош во время совещания в режиме видеоселектора под председательством вице-премьер-министра Павла Розенко....
Первые выплаты повышенных пенсий военнослужащим начнутся уже конце марта....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за март 2018 года....
Общая сумма средств, направленных на обеспечение пенсий, составила 246,8 млн гривен....