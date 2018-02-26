Сумские пенсионеры наконец-то получили выплаты за июль 30 июля Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области сообщило о завершении финансирования выплаты пенсий за июль 2018 года.

Общая сумма средств, направленных на их обеспечение, составила 245 994,60 тысяч гривен.

Отметим, что в этом месяце не все пенсионеры Сум вовремя получили пенсии.

Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности 1,7 млрд грн в течение 24 июля. Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме, - сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.