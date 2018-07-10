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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30167

Водитель КП «Электроавтотранс» заплатил штраф за проезд на «красный» (видео)

Водитель КП «Электроавтотранс», который проехал на «красный» свет, оплатил штраф - 425 гривен.

Событие произошло на прошлой неделе на улице Харьковская в Сумах. Видео обнародовало управления патрульной полиции области 28 июля. На нем можно увидеть - как это было...

 

По информации начальницы службы движения Татьяны Наконечной, водителем в «Электроавтотранс» мужчина работает с 2013 года. Аварий по его вине не было. Сейчас мужчина написал объяснительную, ему вынесут выговор или лишат премии, - это должна решить квалификационная комиссия. Сам водитель, попросивший не называть его фамилию, сетует на светофоры, говорится в сюжете UA:СУМИ.

С начала проведения профилактического рейда «Перевозчик» - с 21 июля - сотрудники патрульной полиции составили около 50 админматериалов за нарушение правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Статистика нарушений отдельно по водителям коммунального перевозчика в патрульной полиции не имеют.

Кстати, таки случаи не одиноки. Не далее, как вчера около 18.00 новый троллейбус «Барвинок», пытаясь проскочить на зеленый или хотя бы на желтый свет на светофоре на перекрестке ул. Петропавловская и Перекопская, не успел и все же проехал на красный.

Право Красный свет
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