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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22140

Набсовет Сумского НПО разрешил отчуждение непрофильных активов на 38 млн грн

Наблюдательный совет ПАО "Сумское НПО" предоставил разрешение на отчуждение непрофильных активов в Сумах и Сумском районе, находящихся в собственности объединения, общей стоимостью не менее 37,8 млн грн.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение набсовет принял 24 июля, пишет BIN.ua.

Как сообщалось, для разрешения ситуации с задолженностью по заработной плате перед работниками, руководство предприятия, в частности, просило согласия набсовета на продажу ряда непрофильных инфраструктурных активов, которыми Сумское НПО длительное время не пользуется, но тратит ресурсы на их содержание.
Гендиректор СНПО Алексей Цымбал отмечал, что вырученные от их продажи средства пойдут на погашение задолженности, и уже есть потенциальные покупатели на несколько объектов, в том числе столовую и банно-прачечный комбинат.

Экономика СМНПО
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