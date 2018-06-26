Набсовет Сумского НПО разрешил отчуждение непрофильных активов на 38 млн грн

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение набсовет принял 24 июля, пишет BIN.ua.
Как сообщалось, для разрешения ситуации с задолженностью по заработной плате перед работниками, руководство предприятия, в частности, просило согласия набсовета на продажу ряда непрофильных инфраструктурных активов, которыми Сумское НПО длительное время не пользуется, но тратит ресурсы на их содержание.
Гендиректор СНПО Алексей Цымбал отмечал, что вырученные от их продажи средства пойдут на погашение задолженности, и уже есть потенциальные покупатели на несколько объектов, в том числе столовую и банно-прачечный комбинат.
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