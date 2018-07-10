Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59135

На Роменщине из церкви украли икону и пожертвования

В одном из сел Роменского района ночью обокрали церковь.

Преступники выбили окно в церкви села Гавриловка и «вычистили» из ящика для пожертвований около 200 гривен, которые удалось собрать прихожанам. Прихватили с собой и икону. Правоохранители рассказали, что известие о краже ошеломило: на Роменщине уже давно воры не покушались на церковное имущество.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение). Злоумышленникам, которые посягнули на святое, грозит тюремное заключение на срок от трех до шести лет, пишет Новый погляд Роменщини.

Право Кража Роменский район
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«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
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10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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