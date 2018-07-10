На Роменщине из церкви украли икону и пожертвования

Преступники выбили окно в церкви села Гавриловка и «вычистили» из ящика для пожертвований около 200 гривен, которые удалось собрать прихожанам. Прихватили с собой и икону. Правоохранители рассказали, что известие о краже ошеломило: на Роменщине уже давно воры не покушались на церковное имущество.
По факту преступления открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение). Злоумышленникам, которые посягнули на святое, грозит тюремное заключение на срок от трех до шести лет, пишет Новый погляд Роменщини.
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