На Роменщине из церкви украли икону и пожертвования В одном из сел Роменского района ночью обокрали церковь.

Преступники выбили окно в церкви села Гавриловка и «вычистили» из ящика для пожертвований около 200 гривен, которые удалось собрать прихожанам. Прихватили с собой и икону. Правоохранители рассказали, что известие о краже ошеломило: на Роменщине уже давно воры не покушались на церковное имущество.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение). Злоумышленникам, которые посягнули на святое, грозит тюремное заключение на срок от трех до шести лет, пишет Новый погляд Роменщини.