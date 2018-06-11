В Сумах стартует фестиваль европейского кино

Организатором Фестиваля в Сумах является телеканал UA:СУМИ.
Просмотры фильмов будут проходить в течение месяца каждую среду, а завершится фестиваль 31 августа заключительной лентой.
Все фильмы будут показываться в зале телестудии UA:СУМИ по адресу ул. Петропавловская, 125. Начало в 19:00.
В программу Фестиваля европейского кино вошли фильмы-события:
1. Украинский фильм-драма «Рівень чорного» Валентина Васяновича, который была национальным кандидатом на премию «Оскар» за лучший иноязычный фильм и был отмечен призом Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) на Одесском кинофестивале;
2. Экранизация итальянского бестселлера, триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено и Тони Сервилло.
3. Обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2017 года, сатирическая трагикомедия «Квадрат» Рубена Эстлунда
4. 5-кратный призер французской премии «Сезар», экранизация хитового романа Пьера Леметра, трагикомедия «До свидания там, наверху»;
5. лауреат премии «Золотой глобус» за лучший иноязычный фильм - драма «На грани» с Диане Крюгер от звезды немецкого кино Фатиха Акина;
6. триллер «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом, отмечен премиями за лучшую мужскую роль и лучший сценарий в Каннах.
Показы пройдут по следующему графику:
1/08 - «Рівень чорного»;
8/08 - «Девушка в тумане»;
15/08 - «Квадрат»;
22/08 - «До свидания там, наверху»;
29/08 - «На грани»;
31/08 - «Тебя никогда здесь не было».
Мероприятие проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине [European Union in Ukraine] и предлагает поближе познакомиться с лучшими фильмами последних лет, снятыми в странах ЕС. Проект создан с целью популяризации европейского искусства кино.
Все мероприятия в рамках фестиваля бесплатные.
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