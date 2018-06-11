Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0589

В Сумах стартует фестиваль европейского кино

1 августа в Сумах начинается второй Фестиваль европейского кино, который приглашает зрителей на бесплатные киноклубные показы.

Организатором Фестиваля в Сумах является телеканал UA:СУМИ.

Просмотры фильмов будут проходить в течение месяца каждую среду, а завершится фестиваль 31 августа заключительной лентой.

Все фильмы будут показываться в зале телестудии UA:СУМИ по адресу ул. Петропавловская, 125. Начало в 19:00.

В программу Фестиваля европейского кино вошли фильмы-события:

1. Украинский фильм-драма «Рівень чорного» Валентина Васяновича, который была национальным кандидатом на премию «Оскар» за лучший иноязычный фильм и был отмечен призом Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) на Одесском кинофестивале;

2. Экранизация итальянского бестселлера, триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено и Тони Сервилло.

3. Обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2017 года, сатирическая трагикомедия «Квадрат» Рубена Эстлунда

4. 5-кратный призер французской премии «Сезар», экранизация хитового романа Пьера Леметра, трагикомедия «До свидания там, наверху»;

5. лауреат премии «Золотой глобус» за лучший иноязычный фильм - драма «На грани» с Диане Крюгер от звезды немецкого кино Фатиха Акина;

6. триллер «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом, отмечен премиями за лучшую мужскую роль и лучший сценарий в Каннах.

Показы пройдут по следующему графику:

1/08 - «Рівень чорного»;

8/08 - «Девушка в тумане»;

15/08 - «Квадрат»;

22/08 - «До свидания там, наверху»;

29/08 - «На грани»;

31/08 - «Тебя никогда здесь не было».

Мероприятие проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине [European Union in Ukraine] и предлагает поближе познакомиться с лучшими фильмами последних лет, снятыми в странах ЕС. Проект создан с целью популяризации европейского искусства кино.

Все мероприятия в рамках фестиваля бесплатные.

Досуг Ua:СУМИ Кино Фестиваль
view counter

По тематике

Жителей Сумщины приглашают на эко-фестиваль «Дикий мед»
18.07.2018 08:10

Жителей Сумщины приглашают на эко-фестиваль «Дикий мед»

18 августа в пгт Знобь-Новгородское пройдет эко-фестиваль «Дикий мед»....

10.07.2018 08:43

На Роменщині пройде щорічне козацьке свято “Калнишева рада”

На Роменщині відзначатимуть 327-річчя від дня народження останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського. Усіх охочих запрошують на щорічне козацьке...

Сумские студенты стали призерами фестиваля «Черноморские паруса»
05.07.2018 12:01

Сумские студенты стали призерами фестиваля «Черноморские паруса»

24–29 июня в г. Сергеевка Одесской области состоялся Международный фестиваль-конкурс «Черноморские паруса», организованный Всеукраинским музыкальным союзом при поддержке Министерства культуры...

Сумчан приглашают на Урбан-арт фестиваль
15.06.2018 09:15

Сумчан приглашают на Урбан-арт фестиваль

23-28 июня в Сумах пройдет Урбан-арт фестиваль....

На Сумщине приготовили самый большой в Украине клубничный пирог
11.06.2018 13:40

На Сумщине приготовили самый большой в Украине клубничный пирог

Сотрудники Конотопского профессионального аграрного лицея испекли пирог длиной почти 44 метра....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:15
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 19:15
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30 22:45
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
Кино Космос
13:50 — 45 грн. 16:35 — 45 грн. 19:20 — 50 грн.
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:20
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.