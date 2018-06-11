В Сумах стартует фестиваль европейского кино 1 августа в Сумах начинается второй Фестиваль европейского кино, который приглашает зрителей на бесплатные киноклубные показы.

Организатором Фестиваля в Сумах является телеканал UA:СУМИ.

Просмотры фильмов будут проходить в течение месяца каждую среду, а завершится фестиваль 31 августа заключительной лентой.

Все фильмы будут показываться в зале телестудии UA:СУМИ по адресу ул. Петропавловская, 125. Начало в 19:00.

В программу Фестиваля европейского кино вошли фильмы-события:

1. Украинский фильм-драма «Рівень чорного» Валентина Васяновича, который была национальным кандидатом на премию «Оскар» за лучший иноязычный фильм и был отмечен призом Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) на Одесском кинофестивале;

2. Экранизация итальянского бестселлера, триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено и Тони Сервилло.

3. Обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2017 года, сатирическая трагикомедия «Квадрат» Рубена Эстлунда

4. 5-кратный призер французской премии «Сезар», экранизация хитового романа Пьера Леметра, трагикомедия «До свидания там, наверху»;

5. лауреат премии «Золотой глобус» за лучший иноязычный фильм - драма «На грани» с Диане Крюгер от звезды немецкого кино Фатиха Акина;

6. триллер «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом, отмечен премиями за лучшую мужскую роль и лучший сценарий в Каннах.

Показы пройдут по следующему графику:

1/08 - «Рівень чорного»;

8/08 - «Девушка в тумане»;

15/08 - «Квадрат»;

22/08 - «До свидания там, наверху»;

29/08 - «На грани»;

31/08 - «Тебя никогда здесь не было».

Мероприятие проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине [European Union in Ukraine] и предлагает поближе познакомиться с лучшими фильмами последних лет, снятыми в странах ЕС. Проект создан с целью популяризации европейского искусства кино.

Все мероприятия в рамках фестиваля бесплатные.