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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42120

Под Сумами нашли мини-арсенал боеприпасов (фото)

Работники детективного подразделения Следственного управления ГУНП области совместно с сотрудниками СБУ нашли в частном доме 7 гранат и более 7 десятков патронов.

Во время оперативной отработки нелегальных каналов поставки на мирные территории оружия из зоны ведения боевых действий, в поле зрения правоохранителей попал один из жителей Сумского района. Имея санкцию суда, детективы и сотрудники СБУ посетили дом 61-летнего мужчины с обыском. В одном из хозяйственных помещений нашли тайник с боеприпасами. Правоохранители обнаружили и изъяли корпус к гранате Ф-1 и запал к нему, 75 патронов различного калибра и 7 осколочных гранат для подствольного гранатомета.

Сейчас все изъятое направлено на экспертное исследование. В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами), полиция выясняет происхождение обнаруженного арсенала. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Арсенал Оружие Сумской район
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