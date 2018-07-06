Под Сумами нашли мини-арсенал боеприпасов (фото)

Во время оперативной отработки нелегальных каналов поставки на мирные территории оружия из зоны ведения боевых действий, в поле зрения правоохранителей попал один из жителей Сумского района. Имея санкцию суда, детективы и сотрудники СБУ посетили дом 61-летнего мужчины с обыском. В одном из хозяйственных помещений нашли тайник с боеприпасами. Правоохранители обнаружили и изъяли корпус к гранате Ф-1 и запал к нему, 75 патронов различного калибра и 7 осколочных гранат для подствольного гранатомета.
Сейчас все изъятое направлено на экспертное исследование. В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами), полиция выясняет происхождение обнаруженного арсенала. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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