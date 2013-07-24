Какими именами называют детей на Сумщине Есть родители, которые еще до рождения своего малыша без колебаний определяются с именем, а есть и такие, которые предлагают свои варианты на семейном совете с кучей доводов и аргументов, пока ребенок мирно посапывает в колыбели.

Выбирая имя для своего ребенка, родители руководствуются разнообразными факторами - красивое, звучное или просто необычное, «чтобы ни у кого не было».

Так, в 2018 году самыми распространенными именами для новорожденных девочек в Сумской области стали Алиса, Анна, Анастасия, Арина, Варвара, Виктория, Дарья, Ева, Злата, Кира, Милана, Александра, София.

Для мальчиков чаще всего выбирают Артем, Богдан, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Кирилл, Максим, Марк, Матфей, Назар, Никита, Александр, Тимофей, Тимур, Ярослав.

Среди детей, родившихся в этом году в Сумской области, встречаются и редко употребляемые имена - женские: Аглая, Агнесса, Ада, Амина, Асиль, Геода, Жасмин, Зара, Ирида, Лумина, Оливия, Руфима, Сабина, Сафиназ, Шамам. Маленьких мужчин также нарекали необычно: Амир, Арам, Ашер, Бератхан, Дамир, Эрнест, Ждан, Ирий, Мишель, Рафаэль, Ринат, Робин, Рустам, Тамерлан.

Если сразу после рождения малыша родители без колебаний определились с его именем, то свидетельство о рождении можно получить непосредственно в роддоме, воспользовавшись удобным сервисом Министерства юстиции Украины, без очередей и временных затрат.

В 2018 году на Сумщине родилось более 4000 детей и каждое второе свидетельство о рождении родители получили непосредственно в учреждениях здравоохранения, сообщает управление юстиции в Сумской области.