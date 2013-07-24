Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58164

Какими именами называют детей на Сумщине

Есть родители, которые еще до рождения своего малыша без колебаний определяются с именем, а есть и такие, которые предлагают свои варианты на семейном совете с кучей доводов и аргументов, пока ребенок мирно посапывает в колыбели.

Выбирая имя для своего ребенка, родители руководствуются разнообразными факторами - красивое, звучное или просто необычное, «чтобы ни у кого не было».

Так, в 2018 году самыми распространенными именами для новорожденных девочек в Сумской области стали Алиса, Анна, Анастасия, Арина, Варвара, Виктория, Дарья, Ева, Злата, Кира, Милана, Александра, София.

Для мальчиков чаще всего выбирают Артем, Богдан, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Кирилл, Максим, Марк, Матфей, Назар, Никита, Александр, Тимофей, Тимур, Ярослав.

Среди детей, родившихся в этом году в Сумской области, встречаются и редко употребляемые имена - женские: Аглая, Агнесса, Ада, Амина, Асиль, Геода, Жасмин, Зара, Ирида, Лумина, Оливия, Руфима, Сабина, Сафиназ, Шамам. Маленьких мужчин также нарекали необычно: Амир, Арам, Ашер, Бератхан, Дамир, Эрнест, Ждан, Ирий, Мишель, Рафаэль, Ринат, Робин, Рустам, Тамерлан.

Если сразу после рождения малыша родители без колебаний определились с его именем, то свидетельство о рождении можно получить непосредственно в роддоме, воспользовавшись удобным сервисом Министерства юстиции Украины, без очередей и временных затрат.

В 2018 году на Сумщине родилось более 4000 детей и каждое второе свидетельство о рождении родители получили непосредственно в учреждениях здравоохранения, сообщает управление юстиции в Сумской области.

Общество Имена
view counter

По тематике

22.06.2017 16:51

На Сумщине назвали самые популярные имена новорожденных

На Сумщине за 2017 родилось около 4000 детей. И чаще всего для своих новорожденных дочерей родители выбирали имена - София,...

13.01.2017 08:46

Какие имена давали новорожденным на Сумщине

За 2016 год органами государственной регистрации актов гражданского состояния Сумской области составлен 34 731 актовая запись гражданского состояния, из них:...

24.07.2013 15:07

В Сумах стало больше Максимов

Самое популярное мужское имя в Сумах – Максим, женское - София. Об этом свидетельствуют данные Заречного отдела РАГС регистрационной службы...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:15
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 19:15
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30 22:45
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
Кино Космос
13:50 — 45 грн. 16:35 — 45 грн. 19:20 — 50 грн.
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:20
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.