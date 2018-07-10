Спасатели ликвидировали пожар в цехе по производству бумажных упаковок (видео)

Для ликвидации пожара, кроме местной пожарной команды привлекались отделения дежурных караулов из Тростянецкого и Ахтырского районов, а также пожарная техника лесного хозяйства.
Тушение пожара осложняло то, что цех был заполнен бумажной продукцией, как результат огонь мгновенно распространился на значительную площадь и привел к возгоранию перекрытия. Кроме этого, в горящем здании пожарные обнаружили два баллона - газовый и кислородный, которые могли взорваться под действием высокой температуры. Баллоны немедленно вынесли в безопасное место, предотвратив взрыв.
В 14:38 пожар удалось не только локализовать, но и предупредить распространение огня на рядом расположенную пилораму. После этого спасатели проводили разбор тлеющих материалов для выявления скрытых очагов горения. В 17:55 пожар удалось ликвидировать.
В результате пожара повреждено перекрытие по всей площади, оборудование, спасены два пресса для бумаги, розеточную ленту станка и другое оборудование.
Причина пожара устанавливается.
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