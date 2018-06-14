Юные сумские теннисисты покорили Полтаву

Сборная команда Сумской «Теннисной Академии» отлично выступила на соревнованиях. Среди мальчиков весь пьедестал почета был сумской: 1-е место- Иван Олейник, 2-е место - Василий Дудченко, 3-е место - Данил Сокрутенко. Среди девочек Ангелина Малёваная в упорной борьбе за 3-е место уступила Алисии Кудрявцевой (Харьков).
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