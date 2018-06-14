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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Юные сумские теннисисты покорили Полтаву

28-29 июля в Полтаве проходило Летнее первенство города среди юношей и девушек до 12 лет.

Сборная команда Сумской «Теннисной Академии» отлично выступила на соревнованиях. Среди мальчиков весь пьедестал почета был сумской: 1-е место- Иван Олейник, 2-е место - Василий Дудченко, 3-е место - Данил Сокрутенко. Среди девочек Ангелина Малёваная в упорной борьбе за 3-е место уступила Алисии Кудрявцевой (Харьков).

Спорт Теннис
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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