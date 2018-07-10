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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16119

“Сумы” усиливаются экс-игроками “Олимпика”

ПФК “Сумы” подписал Надирадзе и просматривают Счастливцева.

Как стало известно FootBoom, экс-защитник “Олимпика” Лука Надирадзе подписал контракт с клубом первой лиги – ФК “Сумы”. В этой же команде на просмотре находится еще один бывший игрок “Олимпика” Вадим Счастливцев (на фото).

Напомним, “Олимпик” расстался с игроками молодежной команды Вадимом Счастливцевым и Лукой Надирадзе накануне старта нового сезона. Соглашения были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Заметим, что Счастливцев и Надирадзе дебютировали в первой команде “Олимпика” в минувшем сезоне. Оба футболиста сыграли по одному матчу в последнем туре чемпионата Украины против “Александрии”.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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