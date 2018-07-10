“Сумы” усиливаются экс-игроками “Олимпика”

Как стало известно FootBoom, экс-защитник “Олимпика” Лука Надирадзе подписал контракт с клубом первой лиги – ФК “Сумы”. В этой же команде на просмотре находится еще один бывший игрок “Олимпика” Вадим Счастливцев (на фото).
Напомним, “Олимпик” расстался с игроками молодежной команды Вадимом Счастливцевым и Лукой Надирадзе накануне старта нового сезона. Соглашения были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Заметим, что Счастливцев и Надирадзе дебютировали в первой команде “Олимпика” в минувшем сезоне. Оба футболиста сыграли по одному матчу в последнем туре чемпионата Украины против “Александрии”.
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