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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26153

Сумчане снова просят построить ледовую арену

Сумчане третий раз собирают подписи за строительство крытой ледовой арены в городе.

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ледовая арена для юных спортсменов».

«Ледовая арена очень важна для молодежи. Очень много талантливых детей в нашем городе вынуждены ездить в другие города для тренировки. А это немалые средства для их родителей», - пишет автор петиции Нагайцева Леся Николаевна.

Дата начала сбора подписей: 31 июля 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 31 июля петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

Это уже не первая подобная петиция. В прошлом году таких было две. Сначала ссылались на программу развития городского парка на 2017-2020 годы, затем управлению архитектуры и градостроительства, управлению земельных отношений департамента обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета были даны поручения проработать вопрос возможности строительства и стоимости проектно-сметной документации и возможности выделения земельного участка для формирования предложений включения строительства ледовой арены в проект городского бюджета на 2018 год». Однако о выполнении данного поручения ничего неизвестно…

Напомним: о ледовой арене в Cумах говорят уже почти 10 лет. Прорабатывались несколько участков, в частности в сквере на перекрестке ул. Харьковской и пр. М.Лушпы и в городском парке, где уже построена электрическая подстанция. Ждали только средств из государственного бюджета, который так и не появились. В 2012 году тогдашний губернатор Юрий Чмырь даже привозили в Сумы легенду советского спорта Владислава Третьяка, а уже через полгода обещали провести первый матч на новой арене…

Спорт Ледовая арена Петиция
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