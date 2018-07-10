Сумчане снова просят построить ледовую арену

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ледовая арена для юных спортсменов».
«Ледовая арена очень важна для молодежи. Очень много талантливых детей в нашем городе вынуждены ездить в другие города для тренировки. А это немалые средства для их родителей», - пишет автор петиции Нагайцева Леся Николаевна.
Дата начала сбора подписей: 31 июля 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 31 июля петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.
Это уже не первая подобная петиция. В прошлом году таких было две. Сначала ссылались на программу развития городского парка на 2017-2020 годы, затем управлению архитектуры и градостроительства, управлению земельных отношений департамента обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета были даны поручения проработать вопрос возможности строительства и стоимости проектно-сметной документации и возможности выделения земельного участка для формирования предложений включения строительства ледовой арены в проект городского бюджета на 2018 год». Однако о выполнении данного поручения ничего неизвестно…
Напомним: о ледовой арене в Cумах говорят уже почти 10 лет. Прорабатывались несколько участков, в частности в сквере на перекрестке ул. Харьковской и пр. М.Лушпы и в городском парке, где уже построена электрическая подстанция. Ждали только средств из государственного бюджета, который так и не появились. В 2012 году тогдашний губернатор Юрий Чмырь даже привозили в Сумы легенду советского спорта Владислава Третьяка, а уже через полгода обещали провести первый матч на новой арене…
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Закрыть кафе «Тандырный двор» у реки Псел»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Провести ревитализацию реки Сумка в центре города Сумы»....
В сквере возле оз. Дурова уже стоит забор, за которым городские власти разрешили строить церковь....
На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Перейменувати вулицю Горького на вулицю імені Левка Лук’яненко»....
Получила отрицательный ответ онлайн-петиция «Запретить политическую рекламу на билбордах и лайтбоксах»....