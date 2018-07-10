Сумчане в Курском микрорайоне снова без воды КП «Горводоканал» сообщает о ремонтно-аварийных работах по улице Ковпака.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 150 мм по ул. Ковпака сегодня, 31 июля, в 11:30 прекращено водоснабжение домов №№ 15, 17, 19 по ул. Ковпака и домов №№ 123, 127, 129, 135 по проспекту Курскому. После завершения аварийных работ подачу воды будет возобновлена.