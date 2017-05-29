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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:4824

За полгода в детсадах Сумщины дополнительно создано 230 мест

Дополнительные места обеспечено благодаря возвращению помещений, которые длительное время использовались не по назначению, и открытию дополнительных групп в функционирующих учреждениях дошкольного образования.

По информации областного управления образования и науки, в функционирующих учреждениях дошкольного образования создано 70 мест: в Великописаревском, Путивльском районах - по 15 мест, Вильшанском сельском совете Недригайловского района, Бурынском городском совете - по 20 мест. В учреждениях дошкольного образования, которые длительное время использовались не по назначению, открыто 160 мест: в Шостке и Белопольском районе - по 80 мест.

Вместе с тем, остается проблемным вопрос разгрузки учреждений дошкольного образования области. Высок этот показатель в городах Ахтырка (157), Глухов (147), Конотоп (130), Ромны (124), Сумы (121), Степановском поселковом совете Сумского района (143), Бездрицком (162) и Верхнесыроватском (132) сельских советах Сумского района.

Общество Детсады
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