НАБУ завершило расследование дела о взятке судье Хозсуда

Об этом пишет «Слово и Дело» со ссылкой на пресс-службу Бюро.
«Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили судье Хозсуда Сумской области о завершении досудебного расследования по факту вымогательства и покушения на получение неправомерной выгоды в размере 26,6 тысяч долларов. Стороне защиты предоставлены материалы следствия для ознакомления», – сказали в ведомстве.
По информации НАБУ, Коваленко задержали 1 ноября 2017 года в порядке ст. 482 УПК Украины при покушении на получение неправомерной выгоды в размере 26600 долларов. Как установило следствие, судья требовал деньги за вынесение решения в хозяйственном деле в интересах строительной компании.
2 ноября ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Судье хозяйственного суда в Сумской области Александру Коваленко изменили подозрение....
На Сумщине разоблачили сельского старосту, который за 13 тыс. грн взятки закрыл глаза на самовольный захват земельного участка....
На Сумщине разоблачили сельского голову, который требовал и получил 26 800 грн за не препятствование вырубке насаждений....
В пунктах пропуска пограничники Сумского отряда зафиксировали попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность....
22 июля, около 6 часов утра, на улице Харьковской, экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-21104 за нарушение ПДД....