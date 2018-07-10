НАБУ завершило расследование дела о взятке судье Хозсуда Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя, судьи Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко в вымогательстве и покушении на получение неправомерной выгоды.

Об этом пишет «Слово и Дело» со ссылкой на пресс-службу Бюро.

«Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили судье Хозсуда Сумской области о завершении досудебного расследования по факту вымогательства и покушения на получение неправомерной выгоды в размере 26,6 тысяч долларов. Стороне защиты предоставлены материалы следствия для ознакомления», – сказали в ведомстве.

По информации НАБУ, Коваленко задержали 1 ноября 2017 года в порядке ст. 482 УПК Украины при покушении на получение неправомерной выгоды в размере 26600 долларов. Как установило следствие, судья требовал деньги за вынесение решения в хозяйственном деле в интересах строительной компании.

2 ноября ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.