Сумские копы остановили вдрызг пьяного автомобилиста В Сумах патрульные остановили очередного нетрезвого водителя.

Патрулируя улицу Ковпака, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Volkswagen Caddy, водитель которого двигался с нарушением ПДД.

За рулем находился 38-летний водитель, который имел явные признаки алкогольного опьянения. После проверки документов, стражи порядка предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения. Его результатом стали 2,78 промилле алкоголя, что почти в 14 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили него административный материал по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.