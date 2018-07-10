Сумские копы остановили вдрызг пьяного автомобилиста

Патрулируя улицу Ковпака, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Volkswagen Caddy, водитель которого двигался с нарушением ПДД.
За рулем находился 38-летний водитель, который имел явные признаки алкогольного опьянения. После проверки документов, стражи порядка предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения. Его результатом стали 2,78 промилле алкоголя, что почти в 14 раз превышает допустимую норму.
Патрульные составили него административный материал по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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