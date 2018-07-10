Сумские копы обнаружили авто в розыске

Водителем данного автомобиля был 23-летний местный житель. Во время проверки документов и транспортного средства по имеющимся базам, стражи порядка установили, что автомобиль находится в розыске Соборным отделения полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области.
Причиной является открытое уголовное производство по факту незаконного завладения путем мошенничества.
Для установления всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.
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