Сумские копы обнаружили авто в розыске Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы - Полтава», в городе Тростянец, экипаж патрульных заметил автомобиль Subaru Legacy, который по приметам отвечал ориентированию транспортного средства в розыске.

Водителем данного автомобиля был 23-летний местный житель. Во время проверки документов и транспортного средства по имеющимся базам, стражи порядка установили, что автомобиль находится в розыске Соборным отделения полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Причиной является открытое уголовное производство по факту незаконного завладения путем мошенничества.

Для установления всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.