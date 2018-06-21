Средняя зарплата на Сумщине выросла за год на 11%

Рост реальной зарплаты (с учетом инфляции и уплаченных налогов) по сравнению с июнем 2017 года составил 11,7%. При этом в июне 2018 года на предприятиях Сумщины было занято 202,9 тыс. человек.
Задолженность по выплате заработной платы на протяжении июня 2018 года увеличилась на 25,5 млн грн и на 1 июля 2018 года составила 204,5 млн грн. Львиная доля задолженности принадлежит ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», долг которого составляет 151,8 млн грн.
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