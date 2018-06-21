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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24164

Средняя зарплата на Сумщине выросла за год на 11%

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в июне 2018 года начисленная заработная плата одного штатного работника в среднем составляла 7601 грн.

Рост реальной зарплаты (с учетом инфляции и уплаченных налогов) по сравнению с июнем 2017 года составил 11,7%. При этом в июне 2018 года на предприятиях Сумщины было занято 202,9 тыс. человек.

Задолженность по выплате заработной платы на протяжении июня 2018 года увеличилась на 25,5 млн грн и на 1 июля 2018 года составила 204,5 млн грн. Львиная доля задолженности принадлежит ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», долг которого составляет 151,8 млн грн.

Экономика Средняя зарплата Статистика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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