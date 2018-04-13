Следующая сессия облсовета пройдет 7 сентября

Пленарное заседание 22-ой сессии будет проведено 7 сентября 2018 года в 10 часов в помещении административного здания Сумской областной совет.
На рассмотрение областного совета выносятся вопросы:
Об отчете об исполнении областного бюджета Сумской области за I полугодие 2018 года.
О внесении изменений в Программу экономического и социального развития Сумской области на 2018 год.
О внесении изменений в решение Сумского областного совета от 20.12.2017 «Об областном бюджете Сумской области на 2018 год».
О внесении изменений в областную комплексную программу социальной защиты населения на 2017-2021 годы.
Об отчете постоянной комиссии областного совета по вопросам земельных и водных ресурсов, использования недр, экологии, окружающей среды и лесного хозяйства.
О внесении изменений в регламент работы областного совета.
О внесении изменений в Положение об организации приема граждан области депутатами областного совета седьмого созыва.
О реорганизации печатного средства массовой информации - областной газеты «Сумщина» и коммунального предприятия - «Редакция газеты «Сумщина».
О порядке управления коммунальными предприятиями, учреждениями, которые принадлежат к общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области.
Другие вопросы.
С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений по указанным вопросам 5 сентября 2018 года будут проведены общие собрания депутатов, заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета (по отдельному графику). Заседание президиума областного совета состоится 5 сентября 2018 года в 16.00 в зале заседаний при главе областного совета.
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