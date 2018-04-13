Следующая сессия облсовета пройдет 7 сентября Об этом соответствующее распоряжение подписал глава Сумского областного совета Владимир Токарь.

Пленарное заседание 22-ой сессии будет проведено 7 сентября 2018 года в 10 часов в помещении административного здания Сумской областной совет.

На рассмотрение областного совета выносятся вопросы:

Об отчете об исполнении областного бюджета Сумской области за I полугодие 2018 года.

О внесении изменений в Программу экономического и социального развития Сумской области на 2018 год.

О внесении изменений в решение Сумского областного совета от 20.12.2017 «Об областном бюджете Сумской области на 2018 год».

О внесении изменений в областную комплексную программу социальной защиты населения на 2017-2021 годы.

Об отчете постоянной комиссии областного совета по вопросам земельных и водных ресурсов, использования недр, экологии, окружающей среды и лесного хозяйства.

О внесении изменений в регламент работы областного совета.

О внесении изменений в Положение об организации приема граждан области депутатами областного совета седьмого созыва.

О реорганизации печатного средства массовой информации - областной газеты «Сумщина» и коммунального предприятия - «Редакция газеты «Сумщина».

О порядке управления коммунальными предприятиями, учреждениями, которые принадлежат к общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области.

Другие вопросы.

С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений по указанным вопросам 5 сентября 2018 года будут проведены общие собрания депутатов, заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета (по отдельному графику). Заседание президиума областного совета состоится 5 сентября 2018 года в 16.00 в зале заседаний при главе областного совета.