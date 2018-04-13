Сумской облсовет хочет создать новое коммунальное предприятие

Как говорится в документе, предприятие создается с целью создания, внедрения, обеспечения бесперебойного функционирования и модернизации информационной инфраструктуры системы управления и принятия решений для повышения эффективности, открытости и прозрачности деятельности местных органов государственной власти и местного самоуправления, защиты информации, формирования и использования региональных электронных информационных ресурсов и развития информационного общества на территории Сумской области.
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Сессия Сумского областного совета созывается на 11 июля....
На сессии 27 апреля депутаты Сумского облсовета приняли решение обратиться к Президенту, Кабмину, Верховной Раде, Совету нацбезопасности относительно защиты... 1
Вместо умершего Геннадия Свирского депутатом стала Татьяна Евдокимова....
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