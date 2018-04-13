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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19231

Сумской облсовет хочет создать новое коммунальное предприятие

На сайте Сумского облсовета опубликован проект решения «О создании коммунального предприятия Сумского областного совета «Информационные телекоммуникационные системы».

Как говорится в документе, предприятие создается с целью создания, внедрения, обеспечения бесперебойного функционирования и модернизации информационной инфраструктуры системы управления и принятия решений для повышения эффективности, открытости и прозрачности деятельности местных органов государственной власти и местного самоуправления, защиты информации, формирования и использования региональных электронных информационных ресурсов и развития информационного общества на территории Сумской области.

Управление имуществом Сумского областного совета будет разрабатывать и утверждать устав КП. 100 тыс. грн планируется выделить на уставной капитала КП.

Общество Коммунальное предприятие Сумской облсовет
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