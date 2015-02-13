Сумской облсовет планирует бросить газету «Сумщина»

Как говорится в документе, с целью реформирования областной газеты «Сумщина», соучредителем которого является областной совет, и коммунального предприятия - «Редакция газеты Сумщина», основанного на имуществе совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов области, рассмотрев предложения трудового коллектива коммунального предприятия - «Редакция газеты «Сумщина», в соответствии с Гражданским кодексом Украины, Хозяйственным кодексом Украины, Законами Украины« О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации», «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», руководствуясь статьей 43 Закона Украины« О местном самоуправлении в Украине», областной совет решил выйти из состава соучредителей газеты…
В новом штатном расписании сумской областной коммунальной газеты «Сумщина» забыли должности корректора и верстальщика....
Сегодня, 20 октября, на последней сессии Сумского облсовета 6-го созыва депутаты назначили главного редактора областной коммунальной газеты «Сумщина»....
Сегодня 28 августа депутаты Сумского облсовета проголосовали за увеличение уставного фонда своей коммунальной газеты....
12 февраля состоялось заседание совета соучредителей областной газеты «Сумщина»....