Сумской облсовет планирует бросить газету «Сумщина» На сайте Сумского облсовета опубликован проект решения «О реорганизации печатного средства массовой информации - областной газеты «Сумщина» и коммунального предприятия - «Редакция газеты «Сумщина».

Как говорится в документе, с целью реформирования областной газеты «Сумщина», соучредителем которого является областной совет, и коммунального предприятия - «Редакция газеты Сумщина», основанного на имуществе совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов области, рассмотрев предложения трудового коллектива коммунального предприятия - «Редакция газеты «Сумщина», в соответствии с Гражданским кодексом Украины, Хозяйственным кодексом Украины, Законами Украины« О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации», «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», руководствуясь статьей 43 Закона Украины« О местном самоуправлении в Украине», областной совет решил выйти из состава соучредителей газеты…