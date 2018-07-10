Жительница Сумщины обокрала соседку по палате 48-летняя жительница Лебединского района, находясь на лечении, обокрала соседку по палате.

Сообщение в полицию о краже денег поступило от 48-летней жительницы Лебединского района, которая сообщила, что, находясь в стационаре в больнице, из ее кошелька исчезли четыре тысячи гривен. В содеянном подозревала знакомую женщину по палате, которую попросила проверить.

«В больницу выехал участковый, - комментирует Александр Гончаров, и.о. начальника Лебединского отдела полиции. - А когда он пообщался с подозреваемой, 48-летняя женщина призналась в содеянном. Она рассказала, что, увидев, где заявительница прячет деньги, вытащила их из кошелька и спрятала у себя. Позже похищенные 4 тыс. гривен потратила на средства гигиены, продукты питания и даже приобрела себе и своему сожителю по мобильному телефону».

И хотя сегодня подозреваемая уже возместила потерпевшей все убытки, в отношении нее открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд с обвинительным актом и соглашением о примирении. Санкция статьи предусматривает от уплаты штрафа в заключение сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.