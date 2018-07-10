Перекрытие моста по ул. Горького переносится По техническим причинам перекрытия моста по ул. Горького, которое планировалось с 1 августа, отложено.

О новой дате будет сообщено позже. График объезда в связи с выполнением ремонтных работ уже разработан и будет введен, как только мост перекроют для проведения капитального ремонта. Успеют ли теперь отремонтировать мост до 1 октября, как планировалось, неизвестно…