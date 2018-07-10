О новой дате будет сообщено позже. График объезда в связи с выполнением ремонтных работ уже разработан и будет введен, как только мост перекроют для проведения капитального ремонта. Успеют ли теперь отремонтировать мост до 1 октября, как планировалось, неизвестно…
Это заметил бывший мэр Сум Геннадий Минаев, обнародовав на своей странице в Фейсбуке дополнительное соглашение между департаментом инфраструктуры и подрядчиком....
Непосредственный ремонт на проезжей части планируется начать с 1 августа....
По заказу департамента инфраструктуры города проводится текущий ремонт пешеходного моста через р. Псел в районе ресторана «Здыбанка» по ул. Заливная....
Изменения в маршрутах движения коммунального транспорта КП «Электроавтотранс» связаны с реконструкцией путепровода, соединяющего ул. Горького с центром г. Сумы....
Начаты подготовительные работы к капитальному ремонту моста через р. Сумка в направлении ул. Горького....