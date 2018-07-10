Терещенко отказался от спасения глуховских исторических памятников Вопрос журналиста о законности пропуска тяжелых грузовиков через центр города Глухов мэр Мишель Терещенко назвал провокационным и отказался на него отвечать.

Об этом шла речь во время пресс-конференции в Киеве.

Терещенко напомнили, что через Национальный заповедник «Глухов» ездят тяжелые фуры, и попросили рассказать о планах решения этой проблемы.

«Я не буду отвечать на этот вопрос. Он провокационный и играет на руку моим оппонентам», – ответил Мишель Терещенко.

Журналист указал, что проблема разрушения памятников поднял известный глуховский краевед и общественный активист Александр Мирошниченко.

Мирошниченко направил мэру Глухова заявление, в котором просит отреагировать на проблему проезда тяжелого автотранспорта через историческую часть город.

«Ежедневно через памятник Киевские ворота Глуховской крепости ездят тяжелые грузовики. Это приводит к ее разрушению», – написал Александр Мирошниченко.

Краевед отмечает, что в историческом здании образуются трещины, осыпается шпаклевка.

«Обращение в Глуховский отдел полиции не остановили нарушения. Прошу обратить внимание на проблему», – обратился Мирошниченко к городскому голове Терещенко

Краевед направил заявление Терещенко 25 июля через глуховский Центр предоставления административных услуг.

Перед этим Мирошниченко на своей странице в социальной сети опубликовал фото грузовика, который движется через Киевские ворота. А днем позднее выложил снимки проезда грузовиков по историческому центру города.

Инициативу Мирошниченко поддержали в социальных сетях сотни глуховчан.