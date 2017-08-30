В Сумах сразу два главных архитектора (видео) В Сумах два месяца будут работать два главных архитектора.

С 30 июля в Сумах два главных архитектора. Владимир Быков, уволенный во время ликвидации департамента градостроительства и земельных отношений, через суд восстановился в должности, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«7 мая 2018 года Сумской районный суд Сумской области вынес решение, которым отменил распоряжение сумского городского головы № 198 от 6 мая 2016 года об увольнении Быкова Владимира Борисовича и возобновил Быкова Владимира Борисовича на работе в должности заместителя департамента градостроительства и земельных отношений Сумской городского совета - начальника управления архитектуры и градостроительства - главного архитектора», - говорит Юлия Макаренко, пресс-секретарь Сумского районного суда.

Находиться в должности главного архитектора Владимир Быков будет всего 2 месяца.

«Согласно новому распоряжению есть новое решение об увольнении Быкова в связи с ликвидацией департамента и предупреждение о том, что я здесь проработают 2 месяца на этом месте в этом кабинете, - говорит Владимир Быков. - На сегодня у меня нет пока ни должностных обязанностей, никаких требований, но, видите, приходят люди из городского управления и отмечают уход-приход, фиксацию по этому зданию», - говорит Владимир Быков, главный архитектор Сум.

Главный специалист правового управления Сумского горсовета отмечает, что при увольнении Владимир Быков занимал должность заместителя директора департамента градостроительства. Однако, суд восстановил его в должности «главный архитектор». Сейчас Сумской горсовет подал апелляционную жалобу на решение Сумского районного суда.

«Правовых оснований иметь такие полномочия у Быкова нет, потому что нет штата и структуры департамента и полномочий такого департамента», - считает Олег Харченко, главный специалист правового управления Сумского горсовета.

Позиции Андрея Кривцова, который также сейчас занимает должность главного архитектора Сум, нет. Он отказался комментировать нам эту ситуацию.

Напомним: департамент градостроительства и земельных отношений, в котором работал Владимир Быков, ликвидирован в соответствии с решением Сумского городского совета от 27 января 2016 года.

Его директор Анатолий Жук восстанавливался в должности несколько раз, пока не ликвидировали все структурное подразделение.