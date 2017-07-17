В Сумах выделили землю общественному приюту Общественники, которые уже много лет содержат приют для бродячих животных на самовольно занятом участке в районе старого аэропорта, все-таки получат официальный участок, на который и хотели переезжать изначально – на ул. Харьковской, 133.

Депутаты дали общественной организации разрешение на разработку проекта отвода земельного участка площадью 0,68 га по указанному адресу с функциональным назначением – для организации деятельности по временному содержанию животных, их выгула, предоставления им ветеринарной помощи, пишет Ваш шанс.

- Мы все-таки решили – пусть у нас будет два приюта, один – общественной организации (пусть они там по-своему занимаются), а второй – коммунальный. Надеюсь, этим решением мы наконец закроем проблему с этим приютом на ул. Г.Кондратьева, - прокомментировал мэр Александр Лысенко.

Решением поддержали 23 депутата при необходимых 22.