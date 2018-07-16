В Ахтырке КамАЗ сбил насмерть 6-летнего мальчика

Следственно-оперативной группой, которая выезжала на место происшествия, было установлено, что 62-летний водитель «КамАЗа-5511», загруженный зерном, двигался в направлении Ахтырского комбината хлебопродуктов, не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на шестилетнего ребенка, которая внезапно выбежала на проезжую часть. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался в скорой помощи.
По предварительным данным, водитель был трезв. По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего». Выясняются все обстоятельства и причины ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Сегодня, 30 июля, в Сумах на ул. Ильинской под колеса автомобиля попал 82-летний Сумчанин....
В Глухове в результате столкновения автомобиля со столбом линии электропередач погиб 49-летний пассажир автомобиля....
Жительница Липово-Долинского района, возвращаясь домой на велосипеде, из-за собственной невнимательности столкнулся с пешеходом и упала. В результате с тяжелыми телесными...
Инспекторы составили 3 административных материала на нетрезвого виновника ДТП....
Для обеспечения большей пропускной способности и беспрепятственного пропуска воды из русла река Ахтырка к Ворскле в Ахытрке начались работы по...