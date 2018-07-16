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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырке КамАЗ сбил насмерть 6-летнего мальчика

Происшествие произошло 31 июля в г. Ахтырка по ул. Слободской около 21.00. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб шестилетний мальчик.

Следственно-оперативной группой, которая выезжала на место происшествия, было установлено, что 62-летний водитель «КамАЗа-5511», загруженный зерном, двигался в направлении Ахтырского комбината хлебопродуктов, не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на шестилетнего ребенка, которая внезапно выбежала на проезжую часть. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался в скорой помощи.

По предварительным данным, водитель был трезв. По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего». Выясняются все обстоятельства и причины ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Ахтырка Дтп Смертельное ДТП
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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