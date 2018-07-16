На Сумщине подорвали две старые мины

31 июля в 14:20 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета на дне р. Сула в г. Ромны. О находке сообщил местный житель, который занимался подводной рыбалкой. По словам мужчины, неизвестной находкой является 152-мм. артиллерийский снаряд. На месте обнаружения выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).
В этот же день группой пиротехнических работ было уничтожено 82-мм. и 120-мм. минометные мины, обнаруженные ранее в Лебединском районе и г. Сумы. Так, 28 июля местный житель во время сбора грибов в лесу на расстоянии 4 км от жилых домов с. Червленое Лебединского района наткнулся на неизвестный металлический предмет. По прибытию спасатели идентифицировали находку как 82-мм. минометную мину, а специалисты Межрегионального центра быстрого реагирования вывезли ее в специальное место и уничтожили путем подрыва, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
На прошлой неделе группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены...
26 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по...
На территории детского сада № 12, расположенного в микрорайоне Капсюльв Шостке, была обнаружена граната Ф 1....
За минувшие сутки 2 боеприпаса уничтожены и еще 3 обнаружено....
За минувшие сутки на Сумщине один устаревший боеприпас был обезврежен, еще 3 обнаружены....