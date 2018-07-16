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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине подорвали две старые мины

За вторник на Сумщине обезвредили два устаревших боеприпаса, еще один обнаружили.

31 июля в 14:20 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета на дне р. Сула в г. Ромны. О находке сообщил местный житель, который занимался подводной рыбалкой. По словам мужчины, неизвестной находкой является 152-мм. артиллерийский снаряд. На месте обнаружения выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

В этот же день группой пиротехнических работ было уничтожено 82-мм. и 120-мм. минометные мины, обнаруженные ранее в Лебединском районе и г. Сумы. Так, 28 июля местный житель во время сбора грибов в лесу на расстоянии 4 км от жилых домов с. Червленое Лебединского района наткнулся на неизвестный металлический предмет. По прибытию спасатели идентифицировали находку как 82-мм. минометную мину, а специалисты Межрегионального центра быстрого реагирования вывезли ее в специальное место и уничтожили путем подрыва, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы
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