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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38112

В Шостке снизили тарифы на отопление

На Сумщине после вмешательства прокуратуры из структуры тарифов на производство тепловой энергии исключено более 4 млн грн.

С целью защиты интересов государства и громады города Шостка в сфере теплоснабжения Шосткинской местной прокуратурой в октябре 2017 года в окружной административный суд города Киева был направлен иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В исковом заявлении прокуратура настаивала на исключении из структуры тарифов, установленных ОООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт», на производство тепловой энергии неиспользованных средств инвестиционной программы и предусмотреть их на будущий год.

После открытия судом производства Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, принято решение, из структуры тарифа на производство тепловой энергии, установленных шосткинскому предприятию, исключить неиспользованные средства инвестиционной программы 2016 года в сумме более 4 млн грн и одновременно с этим за допущение нарушений на указанное предприятие наложены штрафные санкции.

Поэтому в июле 2018 года постановлением окружного административного суда города Киева производство по иску прокуратуры закрыто в связи с добровольным исполнением ответчиком исковых требований, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Отопление Шостка
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