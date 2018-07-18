В Шостке снизили тарифы на отопление

С целью защиты интересов государства и громады города Шостка в сфере теплоснабжения Шосткинской местной прокуратурой в октябре 2017 года в окружной административный суд города Киева был направлен иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В исковом заявлении прокуратура настаивала на исключении из структуры тарифов, установленных ОООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт», на производство тепловой энергии неиспользованных средств инвестиционной программы и предусмотреть их на будущий год.
После открытия судом производства Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, принято решение, из структуры тарифа на производство тепловой энергии, установленных шосткинскому предприятию, исключить неиспользованные средства инвестиционной программы 2016 года в сумме более 4 млн грн и одновременно с этим за допущение нарушений на указанное предприятие наложены штрафные санкции.
Поэтому в июле 2018 года постановлением окружного административного суда города Киева производство по иску прокуратуры закрыто в связи с добровольным исполнением ответчиком исковых требований, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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