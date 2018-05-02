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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59127

На Сумщине ловят «рыбных» браконьеров

Двух таких нарушителей обнаружили в Лебединском и Краснопольском районах.

В Лебединское отделение полиции поступило сообщение от охранника рыбоводно-мелиоративной станции о том, что 20-летний местный житель на охраняемом ставке занимается незаконной ловлей рыбы.

Проверку провели местные работники полиции, которые обнаружили молодого человека с удочкой, которые выловил почти 11 кг карпа, которого недавно запустили в пруд для разведения.

Еще одного «любителя» незаконной рыбалки обнаружили следователи Краснопольского отделения полиции. Там 41-летний рыбак на одном из охраняемых прудов выловил рыбацкими сетями более 18 кг карпа.

Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб рыбным хозяйствам на сумму почти в 2 тысячи гривен. По двум фактам в полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание от штрафа до заключения сроком до трех лет.

Право Браконьерство
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