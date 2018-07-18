Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30154

Шосткинец потерял 2 тыс. грн в Сети

Полиция в очередной раз предупреждает: каждое второе онлайн-объявление является обычной аферой.

С заявлением о мошенничестве в полицию Шосткинского отдела обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что наткнулся на продавца-афериста, который продавал в одной социальной сети мужскую кожаную куртку. По словам заявителя, связавшись с продавцом, он договорился о приобретении товара. А когда перечислил ему предоплату в размере 2000 гривен на указанный номер банковской карты, тот оборвал связь.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленника. А полицейские продолжают предостерегать других граждан от подобных «продавцов» и проявлять осмотрительность, покупая виртуальные товары. Помните: за каждым выгодным предложением в Интернете может скрываться мошенник, а отправляя им деньги, рискуете потерять свои сбережения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка
view counter

По тематике

Сегодня 12:38

В Шостке снизили тарифы на отопление

На Сумщине после вмешательства прокуратуры из структуры тарифов на производство тепловой энергии исключено более 4 млн грн....

Вчера 13:36

Шосткинец сдал вора, вломившегося в соседнюю квартиру

Житель Шостки, заметив вора у двери соседской нежилой квартиры, сообщил об этом местную полицию....

30.07.2018 17:33

Жертвой псевдобанкира стал житель Ямпольщины

Поверив полученному смс-сообщению о якобы заблокированном доступе к своему банковскому счету, мужчина позвонил по указанному номеру телефона и в итоге...

30.07.2018 16:48

Шосткинец обокрал куму

Ноутбук и духи украл у крестной матери своего ребенка ранее судимый 38-летний житель Шостки....

30.07.2018 09:45

Молодая пара пыталась вывезти продукты из супермаркета в детской коляске

Необычный способ кражи алкоголя и продуктов питания придумала пара молодых людей из Шостки. Чтобы беспрепятственно вынести понравившийся товар мимо охраны...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:15
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 19:15
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30 22:45
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
Кино Космос
13:50 — 45 грн. 16:35 — 45 грн. 19:20 — 50 грн.
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:20
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.