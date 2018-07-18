Шосткинец потерял 2 тыс. грн в Сети Полиция в очередной раз предупреждает: каждое второе онлайн-объявление является обычной аферой.

С заявлением о мошенничестве в полицию Шосткинского отдела обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что наткнулся на продавца-афериста, который продавал в одной социальной сети мужскую кожаную куртку. По словам заявителя, связавшись с продавцом, он договорился о приобретении товара. А когда перечислил ему предоплату в размере 2000 гривен на указанный номер банковской карты, тот оборвал связь.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленника. А полицейские продолжают предостерегать других граждан от подобных «продавцов» и проявлять осмотрительность, покупая виртуальные товары. Помните: за каждым выгодным предложением в Интернете может скрываться мошенник, а отправляя им деньги, рискуете потерять свои сбережения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.