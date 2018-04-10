В сумских евродворах забывают о европандусах Ремонт двора на ул. Соборная, 32, инициированный мэром Сум Александром Лысенко, проходит с нарушением строительных норм.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления архитектуры Сумской облгосадминистрации Олег Кривцов.

«"Евродоступность" в евродворах. Или пример того, как нарушаются требования ДБН по доступности. Двор дома по ул. Соборная, 32 в г. Сумы», - написал чиновник, добавив фото.