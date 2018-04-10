В сумских евродворах забывают о европандусах

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления архитектуры Сумской облгосадминистрации Олег Кривцов.
«"Евродоступность" в евродворах. Или пример того, как нарушаются требования ДБН по доступности. Двор дома по ул. Соборная, 32 в г. Сумы», - написал чиновник, добавив фото.
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