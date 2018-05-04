На Петропавловской в Сумах неудобно переставили остановки В рамках благоустройства тротуаров на ул. Петропавловская в Сумах заодно меняют остановки.

Меняют не только сами остановочные комплексы, но и их расположение. Так указала патрульная полиция, ведь общественный транспорт должен останавливаться не ближе 30 м от пешеходного перехода.

Остановку «ул. Алексея Береста» возле школы № 4 сдвинули метров на 50 в сторону от центра города, удалив ее еще больше от предыдущей («ЦУМ»). Теперь, судя по Гугл-картам расстояние между ними почти 700 м. Хотя по нормам при многоэтажной застройке должно быть 300-600 м. Практически напротив от нее остановка «Магазин «Океан», которую также сместили, но от нее до предыдущей («ул. Перекопская») менее 300 м. Следующая же «Стройколледж» расположена более, чем в 600 м. На это сегодня во время выездного брифинга с участием мэра Сум Александра Лысенко пожаловались ему горожане. Он обещал подумать над тем, чтобы разместить еще одну остановку между «Океаном» и Стройколледжем или перенести ее от «Океана» к «Сумстрою» (расстояние между ними около 150 м).

Ставят здесь прозрачные стеклянные остановки, которые так не нравятся, особенно пожилым сумчанам, которым приходиться по долгу ждать коммунального транспорта на солнцепеке. Мэр дал поручение подумать над поклейкой пленки на стенки остановок, чтобы они были не столь прозрачны.

Также сумчане высказались против того, чтобы остановка стояла прямо посреди нового тротуара, мешая просто прохожим, а не пассажирам, ждущим транспорт. Кроме того, выяснилось, что здесь также делают и велодорожку, правда, выделена она не очень внятно и проходит прямо между остановкой и дорогой.

Что касается тротуаров и укладки плитки, то ее уже уложили почти 2000 кв. м из 7000 запланированных, потратив более 1,7 млн из 6,1 млн выделенных. Всего на этот год выделено более 20 млн грн на тротуары. О тротуарах у школ и детсадах, о чем мэр говорил четыре года подряд, в этом году почему-то забыли…